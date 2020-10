Italia, Lazzari: "La Nazionale mi era mancata. Ho ritrovato una squadra cresciuta"

A margine del successo per sei reti a zero sulla Moldavia, Manuel Lazzari, titolare questa sera con l'Italia, ha parlato così ai colleghi di Rai Sport: "La Nazionale è il massimo per un giocatore, mi è mancata tanto. Aver potuto giocare stasera è magnifico: ci siamo divertiti tutti, e spero anche chi ha guardato la partita. Ho ritrovato un'Italia molto cresciuta, c'è grande alchimia tra i giocatori. E le prestazioni vengono da sole, come stasera. Dobbiamo andare avanti così. Io meglio a cinque che a quattro? È normale che tanta gente dica così, gioco a cinque da molti anni, ma cerco di farmi trovare pronto anche a quattro. Poi è normale che chi si allena sempre a quattro è avvantaggiato. Devo pensare a dare il massimo con la Lazio, poi se verrò chiamato dovrò guadagnarmi il posto qui".