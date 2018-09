Italia, Lazzari: "Nazionale, che emozione. Coverciano da brividi"

Torna il quiz social della Nazionale italiana. Il protagonista di oggi è l'esterno della SPAL Manuel Lazzari, alla sua prima convocazione in maglia azzurra, chiamato a raccontare alcune tra le prime volte della sua vita: "La prima volta che ho indossato una maglia da calcio fu a Trissino, nel mio paese, in provincia di Vicenza. Fu subito amore, ho sempre sognato di fare questo lavoro".

Il primo provino? "A dodici-tredici anni per il Vicenza, dove ho passato quattro anni nel settore giovanile".

Il primo pianto per una cosa importante? "Quando siamo saliti in Serie A con la SPAL".

La prima volta che ha indossato il 29? "Tre anni fa con la SPAL in Serie B. Il 29 è il giorno della nascita mia e di mia sorella. È sempre stato il mio numero preferito".

La prima volta a Coverciano? "Domenica sera e lunedì mattina. Mi sono venuti i brividi, è stata un'emozione indescrivibile".

La prima volta che ha esultato a un gol della Nazionale italiana? "Sicuramente a tutti quelli del Mondiale del 2006".

1️⃣0️⃣ prime volte di Manuel #Lazzari

🎥 #ManuelLazzari è alla sua prima convocazione in #Nazionale 🇮🇹 maggiore. Abbiamo così deciso di sottoporlo ad un test per scoprire 10 prime volte della sua vita, calcistica e non solo...#Azzurri #VivoAzzurro @spalferrara pic.twitter.com/kP2t6FhPKN

— Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 9 settembre 2018