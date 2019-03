Italia-Liechtenstein, le formazioni: Quagliarella guida l'attacco azzurro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Mancini non smentisce le indiscrezioni della vigilia e punta su Quagliarella dal primo minuto, con Politano e Kean in attacco. C'è Spinazzola come terzino sinistro, Sensi rileva Barella in mediana. Ecco le formazioni di Italia-Liechtenstein.

Italia (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; Sensi, Jorginho, Verratti; Politano, Quagliarella, Kean. Allenatore: Mancini.

Liechtenstein (4-4-2): Buchel; Wolfinger, Kaufmann, Hofer, Goppel; Sele, Polverino, Wieser, Kuhne; Hasler, Salamovic. Allenatore: Kolvidsson.