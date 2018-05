Italia, lo staff di Mancini: con lui Pirlo e gli storici collaboratori

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Mancini ct dell'Italia: la notizia è ufficiale da ieri, c'è attesa per conoscere i dettagli, che saranno svelati oggi in conferenza stampa alle 12. Nel frattempo, inizia a delinearsi anche lo staff che aiuterà il Mancio in azzurro: ci sarà posto, scrive La Gazzetta dello Sport, per Andrea Pirlo, scelta condivisa con Costacurta. Con lui, anche alcuni uomini storici di Mancini: Gregucci, Salsano e il preparatore dei portieri Bottara, che hanno risolto il contratto con lo Zenit. Discorso diverso per Carminati e Scanavino, i due preparatori atletici che vorrebbero rimanere in Russia. Con Mancini tornerà infine a essere centrale la figura di Oriali.