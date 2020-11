Italia, Lombardo: "Florenzi lo abbiamo gestito, Acerbi-Bastoni danno ampie garanzie"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa a Rai Sport prima del match contro la Polonia, Attilio Lombardo ha parlato dei singoli a partire da Alessandro Florenzi: "Florenzi lo abbiamo gestito, si è gestito anche lui. E' stato molto bravo. Aveva qualche piccolo problemino e l'ha superato. Ha dimostrato di essere in campo".

Coppia difensiva Acerbi-Bastoni?

"Sono due giocatori che secondo me danno ampie garanzie, indipendentemente da chi affronteranno. Sono due giocatori fondamentali per il loro club ma anche per la nostra Nazionale. Le scelte sono state fatte in base al loro andamento in campionato e il mister penso abbia scelto giusto".

Leggi le dichiarazioni di Attilio Lombardo