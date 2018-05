Italia, Manchester City e Inter. Le strade parallele di Mancini e Balotelli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Italia riparte da Roberto Mancini... e da Mario Balotelli. In attesa di conferme sui moduli, sulle prossime convocazioni ufficiali e sui punti fermi ai quali il neo ct della Nazionale azzurra vorrà legarsi, il primo nome da prendere il considerazione - tra i "nuovi" - è sicuramente quello dell'attaccante, che proprio al tecnico Jesi ha legato gran parte della sua carriera professionistica. "Mario è un giocatore italiano, ci parlerò e probabilmente verrà chiamato. Vogliamo rivederlo al top, come agli Europei del 2012". Le premesse, ascoltando Mancini in conferenza, ci sono tutte. SuperMario non indossa la maglia azzurra dai disastrosi Mondiali del 2014, e dopo una stagione esaltante con la maglia del Nizza un'eventuale chiamata sarebbe il coronamento ideale. Con gli azzurri che, tra l'altro, dopo il match con l'Arabia Saudita del 28 maggio sfideranno la Francia il primo giugno proprio nella sua Nizza. Numeri, quelli dell'attaccante ex Milan e Inter, che fanno ben sperare Mancini, che come pochi conosce il giocatore avendolo allenato sia con l'Inter che con il Manchester City in Inghilterra. Chi meglio di lui, dunque, per capire se Mario potrà tornare ai livelli tanto sperati del 2012.