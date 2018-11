Italia, Mancini a caccia di oriundi: occhi su Driussi, Pussetto e Luiz Felipe

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini va a caccia dell'oriundo perfetto per arrivare in anticipo su alcuni calciatori dal passaporto italiano che non sono stati chiamati dalle rispettive selezioni. Il primo nome in lista è quello di Sebastian Driussi, vero pallino del tecnico, tanto da averlo spinto a portarlo allo Zenit nella sua precedente esperienza. Punta agile e veloce che può agire anche da esterno. Il secondo è quello di Ignacio Pussetto, esterno puro che si sta mettendo in mostra con l'Udinese. Infine il difensore centrale della Lazio Luiz Felipe, che ha giocato qualche presenza con le giovanili del Brasile ma che ora avrebbe già detto sì agli osservatori dell'Italia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.