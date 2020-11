Italia, Mancini a casa in attesa del prossimo tampone: spera di tornare per la Nations League

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Roberto Mancini è ancora positivo ma asintomatico e in attesa di poter fare un nuovo tampone nei prossimi giorni con la speranza di negativizzarsi in tempo per poter andare in panchina nelle due gare di Nations League contro la Polonia domenica sera e contro la Bosnia mercoledì 18 novembre.