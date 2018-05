Italia, Mancini al traguardo. Zenit infastidito, ingaggio da limare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Nuovo ct, Mancini al traguardo. Pronto un contratto alla Lippi". La Stampa fa il punto sull'arrivo di Roberto Mancini come prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana: il 14 maggio la data possibile per la firma. Lo Zenit, scrive però il quotidiano, è indispettito dalle manovre di avvicinamento della Figc: fin dove arriverà questo fastidio non è dato saperlo, ma dal club russo vi è da attendersi qualche contromossa. E poi l'ingaggio: la FIGC ha stanziato un budget da 5 milioni netti per ct e staff, ma non intende usarlo tutto. L'obiettivo è arrivare a un ingaggio analogo a quello di Lippi nel 2006, quando il ct poi campione del mondo percepiva circa 1,6 milioni di euro all'anno. Mancini, chiosa il quotidiano, dovrà accettare un ingaggio a salire, partendo da una base inferiore ai 2 milioni per arrivare a 2,5. Cifre lontane da quelle di Conte, ma che Mancini sarebbe disposto ad accettare.