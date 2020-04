Italia, Mancini: "All'Europeo ce la giocheremo con 5-6 squadre, ma siamo fiduciosi"

Il ct dell’Italia Roberto Mancini è intervenuto oggi in una diretta Instagram assieme a Christian Vieri. È stata l’occasione per parlare della sua Nazionale e dell’obiettivo Europeo 2021: “Spero di arrivare agli Europei con tutti i giocatori in forma. Chi è più forte dell’Italia? La Francia è campione del mondo e in questo momento anche più forte di noi, Germania e Spagna stanno ricostruendo. Sarà un bell’Europeo. Arriveremo a giocarcela con 5-6 squadre veramente forti. Ce la giocheremo, siamo fiduciosi e ci arriviamo bene. L’attacco? Al gol arrivano quasi tutti. Abbiamo Immobile e Belotti, dobbiamo cercare qualcuno che giochi dietro di loro. Magari ci sarà qualcuno che l’anno prossimo farà un gran campionato. Al momento con loro due siamo a posto. Speriamo arrivi qualche giovane che possa essere pronto per il Mondiale”.

