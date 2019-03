Italia, Mancini: "Altri 15 giocatori possono rientrare nel giro azzurro"

"A breve una due giorni dedicata giovani"

Il ct Roberto Mancini ha parlato anche di altri azzurri che potrebbero a breve far parte del suo gruppo nella conferenza stampa post-partita di stasera, dallo stadio Tardini di Parma: "Ho lasciato a casa giocatori che potrebbero rientrare. Ce ne sono altri 15, circa, un quarantina in totale. Per quanto riguarda il ritiro congiunto stiamo cercando una data che possa essere utile a entrambi, per vedere di chiamare un po' di ragazzi e valutarli. Una due giorni dedicata giovani".