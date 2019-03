© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Cambieremo 3-4 calciatori, forse anche qualcuno in più". L'ha detto in conferenza stampa il ct dell'Italia Roberto Mancini alla vigilia della sfida contro il Liechtenstein valido per la qualificazione a Euro 2020.

Rispetto all'undici sceso in campo contro la Finlandia (Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Kean, Immobile, Bernadeschi), sicuramente cambierà il terzino destro con Spinazzola dal primo minuto. Probabile anche la presenza di Romagnoli e quella di Sensi a centrocampo. In avanti, dovrebbe esserci spazio per Quagliarella fin dall'inizio.