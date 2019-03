© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Mancini carica l'ambiente in vista della gara contro la Finlandia di domani sera. Il ct su Twitter scrive: "Arrivano le partite che pesano. In allenamento c'è entusiasmo e voglia di fare bene". Dopo la sfida di domani sera, in programma alla Dacia Arena di Udine, gli Azzurri si trasferiranno in Emilia, precisamente a Parma, dove martedì sfideranno il Liechtenstein allo stadio Tardini.