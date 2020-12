Italia, Mancini aspetta il rientro di Zaniolo: "Spero a marzo, all'Europeo ci sarà sicuramente"

Roberto Mancini, intervistato da Sky, ha dato aggiornamenti sul possibile rientro in azzurro di Nicolò Zaniolo, al lavoro per recuperare dall’ultimo infortunio: “Io spero di averlo già per le qualificazioni, a marzo siamo a sei mesi. Ci può stare, anche perché lui è un ragazzo giovane e forte: chiaro che non debba forzare, ma anche se non lo avessimo a marzo per l’europeo lo avremo sicuramente”.

