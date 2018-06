Italia, Mancini: "Balotelli-Belotti insieme, si può fare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il CT azzurro Roberto Mancini è stato intervistato dai colleghi di Rai Sport: "Balo-Belotti insieme? È una soluzione su cui si può lavorare, a me piace giocare con due attaccanti centrali, è una soluzione che si può valutare. Balotelli capitano per rispondere allo striscione razzista di San Gallo? Credo che lui abbia risposto abbastanza bene. Siamo nel 2018, forse non c'era neanche bisogno di farlo. Sorpreso dalla scelta di Zidane di lasciare il Real Madrid? Neanche tanto. Quando vinci tre Champions League consecutive non è neanche così semplice andare avanti e trovare nuove motivazioni. Pentito della mia scelta? Sono felicissimo di essere qui, so che ci saranno momenti con delle difficoltà ma questo l'avevo messo in preventivo. Rappresentare l'Italia è' una cosa molto bella".