Italia, Mancini: "Balotelli? Mi preoccupa chi ha giocato meno"

© foto di Federico De Luca

Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa parlando anche di Balotelli. "Mi preoccupano quelli che han giocato meno in questo inizio di stagione. Dopo tre giornate i calciatori non sono al massimo della condizione. Giocando due partite in tre giorni faremo dei cambi".