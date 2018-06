Italia, Mancini: "Balotelli può essere un leader in azzurro. Chiesa il top"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha rilasciato un'intervista a GQ, partendo da Mario Balotelli. Queste le sue parole più importanti: "Provo affetto per lui, ma il ritorno in azzurro ha motivazioni esclusivamente calcistiche. Adesso è cresciuto ed è ancora in tempo per prendersi le soddisfazioni che merita. La Nazionale adesso ha bisogno di nuovi leader e Mario può farlo, anche se, per fortuna, non è l'unico in grado di esserlo. Chiesa? Ogni tanto mi fermo a osservarlo, perché con lui viaggio nel tempo. Federico è identico al papà Enrico, le stesse finte, la stessa accelerazione, un tiro molto simile. Quest’anno ha segnato poco in relazione alle potenzialità, ma è il classico talento che può esplodere in qualsiasi momento anche dal punto di vista realizzativo. Io me lo aspetto. Io mai presente ai Mondiali? Non ho giocato un minuto di un Mondiale, e la trovo un’assurdità anche se in buona parte la colpa è mia. Ora penso a qualificarmi per l’Europeo e poi a disputarlo alla grande, io gioco sempre per vincere. Ma confesso che l’idea del Mondiale, visti i precedenti, già mi frulla in testa".