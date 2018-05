© foto di FIGC

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Roberto Mancini ha parlato anche di Mario Balotelli, tornato tra i convocati e pronto a giocare da titolare contro l’Arabia Saudita: “Vedremo se gioca contro l'Arabia Saudita o in Francia, lui ha i tifosi del Nizza lì. Al di là di questo, Mario è un giocatore italiano che spero possa darci qualcosa di buono anche per il futuro, è ancora giovane. Dipende tutto da lui, se sarà in forma e giocherà come sa, allora non ci saranno problemi".