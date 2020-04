Italia, Mancini: "Balotelli? Se penserà al calcio le porte sono aperte. Dipende solo da lui"

Il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di SportMediaset. Tra i tanti temi affrontati anche quello relativo a Mario Balotelli e alla sua possibile convocazione ad Euro 2021: "Se lui penserà solo al calcio e farà quello che deve fare le porte sono aperte, per lui come per tanti altri giocatori che magari non sono stati chiamati. Mario è come tutti gli altri, ha delle qualità importanti, dipende solo da lui".