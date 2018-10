Italia, Mancini: "Barella di prospettiva, Insigne può giocare ovunque"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ad un'ora dalla sfida contro l'Ucraina è intervenuto al microfono di Rai Sport: "E' stato un onore per noi rendere omaggio alle persone che hanno subito la tragedia del Ponte Morandi, ed essere riusciti a portare anche per poco tempo un po' di serenità. Per stasera speriamo che l'Italia faccia una bella gara e vinca, da domani penseremo alla Polonia".

Su Barella: "E' un ragazzo giovane, di prospettiva, oggi debutterà e siamo felici. Speriamo che anche lui faccia la sua parte".

Su Insigne: "E' un attaccante. Quando un giocatore ha le qualità di Insigne può giocare ovunque, senza nessun problema".