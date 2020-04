Italia, Mancini: "Bernardeschi e Chiesa possono ancora migliorare. Abbiamo un grande gruppo"

vedi letture

Roberto Mancini, CT della Nazionale, è intervenuto in una diretta Instagram con i colleghi della Gazzetta dello Sport, con cui ha parlato anche del gruppo azzurro e in particolare di alcuni singoli: "Io spero la Juve abbia fiducia in Bernardeschi, ha grandi qualità e può ancora migliorare. In Nazionale ha sempre fatto bene, siamo felici del suo apporto e spero possa essere così anche in futuro. Chiesa è un giocatore che ha margini enormi, deve alzare il livello. Andare via? Magari la Fiorentina crescerà come squadra. Lui di sicuro può migliorare come tanti altri ragazzi giovani".

Il gruppo azzurro: "È tutto merito dei ragazzi, non era semplice ma hanno costruito un buon gruppo. A settembre, probabilmente, ci saranno tantissime partite: giocheremo la Nations League, le qualificazioni mondiali e non sarà semplice, serviranno tanti giocatori e ne dovremo convocare di più. Giocheremo forse tre partite invece delle classiche due in 10 giorni e dovremo far attenzione. Ci saranno dei momenti di difficoltà, ma spero che riusciremo a mostrare ancora quella qualità che è piaciuta tanto ai tifosi e che si continui a vincere".