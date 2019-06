Italia, Mancini: "Bosnia favorita per passare il turno. Pjanic pericoloso"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Bosnia (domani a Torino per le qualificazioni a Euro 2020), il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato così degli avversari: "Credo anche io che siano candidati forti per passare il turno. Credo che in Finlandia sia stato un episodio. Pjanic? Fa girare la squadra, sarà anche molto pericoloso".

