Italia, Mancini: "Buon sorteggio ma le partite vanno prima giocate"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato nel corso di "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai Uno: "Sorteggio? Le partite vanno giocate, solo dopo averle giocate si possono vincere. E' stato un buon sorteggio. Anche se andare ad Atene o a Sarajevo non sarà semplice. Il 4-3-3 limita fisicamente la squadra? Ci sono stati dei momenti di calo perché la squadra cerca di giocare più in alto possibile ed è difficile farlo per 90 minuti. C'è stato un momento di calo contro il Portogallo e uno contro la Polonia, ma nei 90 minuti, la squadra è sempre andata migliorando e possiamo ancora migliorare tanto. Zaniolo? Sono felice che giochi, perché io lo avevo seguito agli Europei dove aveva fatto benissimo, e mi aveva colpito molto. Ha tutte le qualità che servono, compreso l'essere mancino. Mi aveva preso l'occhio e l'ho voluto vedere dal vivo. Sono contento che possa giocare nel suo club. Balotelli? Dispiace che disperda il grande talento in questo modo. Io penso che possa essere un giocatore che fa divertire la gente, che può divertirsi e fare gol. La speranza è sempre l'ultima a morire. Spero che dalla mattina alla sera gli venga il pensiero che il tempo passa in fretta e che non può sprecare tutte le occasioni che gli vengono proposte. Ora ci sono 4 mesi alla prossima partita e la speranza è che i ragazzi continuino a giocare bene senza avere infortuni. E' un momento problematico della vita del ct. Il Var in Roma-Inter? Ero contrario al Var inizialmente, però posso dire ora che aiuta gli arbitri. Essendoci andrebbe usato quasi sempre. Ho visto il momento del rigore su Zaniolo: è chiaro che l'arbitro potesse avere delle difficoltà a vedere il contatto live, però poteva usare lo schermo per decidere meglio e non sbagliare. Si creeranno polemiche in una situazione che poteva essere risolto facilmente con un minuto davanti allo schermo. C'erano i presupposti per andare a vedere il replay al Var. Cutrone unico finalizzatore italiano? E' un bravo giocatore giovane, che però dobbiamo considerare anche in chiave U21. Togliere giocatori dalla squadra di Di Biagio è un problema. E' un ragazzo che teniamo in considerazione, soprattutto se dovesse continuare a segnare con questa continuità. Ruoli dove l'Italia è più scoperta rispetto ad altri? Nel campionato italiano non ci sia un fuoriclasse vero e proprio. Prima c'erano i Totti i Del Piero, giocatori straordinari che adesso non abbiamo perché troppo giovani. E' anche vero che nel mondo, le Nazionali, non hanno tanti fuoriclasse come una volta. E' un vantaggio che dobbiamo sfruttare da squadra. Il problema del gol c'è, ma non perché non abbiamo occasioni. Prima o poi faremo anche gol con i giocatori che abbiamo perché il gioco c'è. Immobile? Contro il Portogallo ha giocato bene, ha sbagliato due occasioni ma è una cosa che capita. Dobbiamo solo aspettare che faccia ciò che fa con la Lazio anche in Nazionale. Tonali? E' la stessa situazione di Zaniolo: è un giocatore giovanissimo che ha bisogno di fare esperienza anche a livelli superiori. Penso potrà essere importante per la Nazionale. Grifo? Volevamo vederlo da vicino dopo i buoni feedback che avevamo raccolto. Ci sarà sicuramente possibilità di rivederlo ancora. Buffon e De Rossi in azzurro? Io ho parlato con tutti e due all'inizio. Se un giorno dovessi avere bisogno, le possibilità ci sono sempre. Però noi abbiamo preso una strada di ricostruzione e quindi è difficile pensare che li rivedremo con l'Italia. E' vero però che se prima dell'Europeo, De Rossi fosse ancora il migliore centrocampista d'Italia, allora lo convocherei. Vialli? Non abbiamo mai parlato della sua malattia. Non è un amico, è un fratello, come tutti quelli che hanno giocato insieme in quella Sampdoria. Io lo rispetto molto e ho una grande ammirazione per lui. Gli voglio molto bene".