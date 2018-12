Italia, Mancini: "Buon sorteggio, vincere il più possibile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il sorteggio delle qualificazioni per Euro 2020, il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato un buon sorteggio. Era chiaro evitare la Germania, però le partite vanno giocate col massimo dell’impegno e il nostro obiettivo è vincerne il più possibile per salire nel ranking e andare al sorteggio Mondiale in una buona posizione”.

Ai ragazzi hai detto di giocare questo Europeo per vincerlo.

“La nostra storia è diversa. Non è quella della mancata qualificazione che purtroppo può capitare. La nostra Nazionale ha lottato sempre ai vertici, ha vinto quattro Mondiali, un Europeo. Questa è la nostra storia e dobbiamo tornare dove l’Italia merita”.

A che punto è l’Italia?

“Ci vuole tempo ma abbiamo fatto dei miglioramenti. I ragazzi stanno giocando bene”.

Meglio parlare di ricostruzione o rinascita?

“E’ stato un momento difficile per il calcio italiano. Io credo sia una rinascita. E’ vero che stiamo cambiando giocatori per un fatto di età però i giocatori italiani sono bravi”.

Il percorso da adesso a Euro 2020?

“Questi mesi qua sono quelli più difficoltosi perchè non ci rivedremo prima di marzo. Spero che i ragazzi continuino a far bene nel loro club, seguiremo i più giovani per il futuro. Poi da marzo in poi si inizia a fare seriamente e cercare di vincerne il più possibile”.

Si punta sul gioco?

“Si punta sul gioco perchè è quella la cosa più importante. Se una squadra gioca bene ha più possibilità di vincere”.