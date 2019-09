© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulla carta non c’è partita. "Ma l’unico giudice è il campo", ha sospirato Roberto Mancini alla vigilia della sfida contro l'Armenia. L’Italia - sottolinea il Corriere della Sera - stasera va a caccia della quinta vittoria consecutiva nel girone verso Euro 2020 (sarebbe un record) in questa ex Repubblica sovietica a cavallo tra Asia e Europa, dove si mischiano colori e culture, ma il calcio è quasi una religione. Stasera lo stadio Repubblicano, non proprio un inno alla modernità, sarà pieno. Gli armeni, dopo aver vinto in Grecia, sono diventati la terza forza e pazienza se nel ranking della Fifa occupano la 98ª posizione.