Italia, Mancini cerca un '9': ci provano Immobile, Zaza e Cutrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Né Balotelli, né Belotti. La questione centravanti, nella Nazionale che segna con il contagocce, è un enigma, una specie di rompicapo. Il Corriere della Sera pone l’accento sul principale problema che attanaglia Mancini: la maglia numero 9 - si legge - non ha un padrone. Tre i convocati: Ciro Immobile, Simone Zaza e Patrick Cutrone, rilanciato dalla doppietta con l'Olympiakos e in bilico sino a giovedì per i problemi alla caviglia.