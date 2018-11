Italia, Mancini: "Chiamo i ragazzi come Tonali per conoscerli meglio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato su Rai 1, in collegamento con la trasmissione Che tempo che fa: "Siamo riusciti a ricreare questa gioia per la Nazionale e questa è la cosa più bella. Succede grazie ai ragazzi perché giocano bene: in alcune occasioni siamo sfortunati ma la squadra dimostra che in futuro può competere per qualsiasi cosa. Può solo che migliorare. Tonali? Abbiamo bisogno di conoscere meglio i giovani, la speranza che giochino è per un futuro migliore anche al più presto. Abbiamo dei ragazzi bravi, devono fare esperienza. La strada è lunga, anche ieri abbiamo giocato bene ma ci è mancata la vittoria. La voglia di rinnovare è importante".