Italia, Mancini: "Chiesa deve crescere. Emerson? Nulla di grave"

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha commentato in conferenza stampa la sfida vinta sul campo della Finlandia: “Chiesa? Ha fatto un'ottima partita, ha corso molto, per noi è un giocatore importante. È ancora giovane, deve crescere. Lui come Barella. Emerson Palmieri non ha avuto niente di grave, si è fermato per non avere qualcosa di più. La difesa è andata bene, sia Izzo che Acerbi che han giocato per la prima volta insieme, ma anche Florenzi sulla sinistra, che era l'unica soluzione che abbiamo", ha concluso.