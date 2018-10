Italia, Mancini: "Ci siamo stufati tutti di non vincere"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un altro pareggio per l'Italia di Roberto Mancini, che in conferenza stampa dopo l'1-1 contro l'Ucraina manda un messaggio alla squadra: "Tutti ci siamo stufati di non vincere, stasera era un'amichevole, speriamo di riniziare da domenica. Credo che però la squadra abbia fatto 55 minuti bene, con i cambi poi ci sono cose che non vanno più, le posizioni si tengono di meno. Abbiamo cercato di fare gol, la squadra si è allungata".