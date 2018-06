Italia, Mancini: "Complimenti ai ragazzi, Francia purtroppo superiore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ai microfoni di Rai Uno dopo la sconfitta contro la Francia. "Queste sconfitte fanno esperienza, perdere non piace mai però ci sono stati dei momenti in cui potevamo fare il pareggio. Oggi i calciatori sono stati davvero molto bravi anche per chi era all'esordio, se noi continuiamo così magari tra un anno alzeremo il livello. Sapevamo che la partita sarebbe stata difficile. Per il momento la Francia purtroppo è superiore".