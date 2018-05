Italia, Mancini: "Con la Francia sarà un bel test. Balo in dubbio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il CT dell'Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del test amichevole con la Francia: “Sono fiducioso e curioso di vedere quello che potrà essere il comportamento contro una squadra che per me è una delle candidate ad arrivare in fondo al Mondiale, una nazionale molto forte che ha vinto tutte le gare nel girone di qualificazione. Rischio di una imbarcata? Speriamo di no. Sarà un buon test, la cosa importante è avere un buon comportamento in campo. La formazione? Il sistema di gioco potrebbe anche variare, dipende da chi giocherà domani. Abbiamo tanti giovani e bisogna fare esperienza velocemente. Queste partite servono a dare la possibilità a chi ha meno esperienza internazionale di misurarsi con chi ne ha di più, anche a rischio di non fare le cose benissimo. In questi giorni abbiamo lavorato bene, ma la strada sarà lunga. Chi sarà il capitano? In Nazionale vige la regola che il giocatore che ha più presenze è il capitano; se Mario in campo è il giocatore con più presenze, sarà capitano. Comunque Balotelli è in dubbio, domani valuteremo le sue condizioni”.