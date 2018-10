Italia, Mancini confermato ct da Gravina. Niente Club Italia per Marotta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Mancini, a meno di clamorose sorprese, sarà confermato alla guida della Nazionale italiana dal futuro neo presidente Gabriele Gravina dopo la sua elezione. È quanto riportato da Sky Sport attraverso il proprio inviato in Polonia Alessandro Alciato, che rivelava anche che Giuseppe Marotta non dovrebbe entrare nel Club Italia: i nuovi dirigenti federali cercano una figura di spicco per la guida dell'attività delle selezioni nazionali, l'identikit corrisponde alla figura dell'ad uscente della Juventus. La scelta, però, alla fine non dovrebbe ricadere su di lui. Anche perché, stando agli ultimi rumours, il dirigente preferirebbe lavorare ancora in un club.