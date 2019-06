Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Grecia: “Bosnia ko contro la Finlandia? Questo dimostra che gli scandinavi sono una buona squadra, forse non ci aspettavamo nemmeno noi la loro vittoria. Questo non significa che non sarà semplice, martedì. Ci sono un po' di giorni per recuperare. Qualcosa cambieremo sicuramente, però è l'ultimo sforzo prima di andare in vacanza. Qualcuno farà straordinario”.