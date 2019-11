© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ex fantasista dal passato turbolento, soprattutto nei rapporti con allenatori e stampa, ha commentato il caso Cristiano Ronaldo, dopo il siparietto al momento della sostituzione operata da Maurizio Sarri a poco meno dell'ora di gioco di Juventus-Milan. "Adesso non conosco la situazione, ho solo letto cosa può essere successo ieri, non so se corrisponde a realtà. I calciatori devono avere rispetto per allenatore e compagni di squadra, poi alle volte si può avere un comportamento non in linea. Può capitare. Chiederà scusa e passerà".