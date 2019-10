Il tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Grecia (una gara che può valere il pass per Euro 2020), soffermandosi anche sull'unico dubbio di formazione "Devo solo decidere tra Bernardeschi e Barella") e sui rivali: "Sicuramente non sarà una partita semplice proprio per questo motivo, ha cambiato allenatore, cambierà modulo, ha lasciato a casa i giocatori più esperti. Non so chi giocherà e come si metterà, ma per noi non cambierà niente, abbiamo la nostra impronta di squadra, vogliamo vincere".

