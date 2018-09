Italia, Mancini difende Balotelli: "Uno può anche giocare male"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa pre-Portogallo, il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha parlato anche di Mario Balotelli: "Uno può anche giocare male, quando entra in campo. Nessun calciatore della Nazionale deve avere qualcuno vicino perché non è riuscito a dare il 100%. Fanno parte di una gara. Quella con la Polonia era la prima ufficiale, ce ne saranno ancora tantissime. Troveremo la formula giusta, bisogna avere un po' di pazienza, ma in Italia non esiste. Speriamo di trovarla in fretta".