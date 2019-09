Italia, Mancini: "Difficoltà normali a settembre. Bene Belotti, cresce"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Mancini, tecnico della Nazionale azzurra, parla in conferenza stampa dopo il successo raccolto in Armenia esprimendo soddisfazione per quanto fatto: "Hanno iniziato meglio di noi, sono stati molto aggressivi e hanno trovato il gol. La squadra ha provato comunque a giocare, credo che le occasioni siano state tantissime, anche 11 contro 11, nel primo tempo. Le difficoltà ci sono perché ci sono sempre, specie a settembre. Sono soddisfatto, siamo riusciti a fare gol e forse un altro di Belotti era regolare. Pellegrini? Può fare l'interno di centrocampo e l'esterno d'attacco, a noi serviva proprio un giocatore che giocasse tra linee e si buttasse dentro. Cambi con la Finlandia? Sicuramente, anche per essere più freschi".

Belotti: "Stasera ha fatto tanto, ha corso e pressato. Sta facendo molto molto meglio, sta entrando in tutti gli schemi e questo mi fa piacere. A forza di giocare riesce a conoscere meglio la squadra, sta migliorando molto".