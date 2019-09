© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua conferenza di vigilia della sfida contro l'Armenia, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato anche dei giocatori a cui ha dovuto rinunciare a causa degli infortuni: "Sono molto dispiaciuto per i tre infortunati gravi che abbiamo avuto (Chiellini, Piccini e Pavoletti, ndr), gli altri sono malanni che per fortuna passano in fretta. Alcuni giocatori, ad esempio quelli del Torino, sono per forza di cose più avanti, ma la priorità è ricominciare dal secondo tempo contro la Bosnia, da quella mentalità offensiva. Un po' di difficoltà le avremo, come le abbiamo avute contro la Finlandia. Dovremo dare il meglio nei momenti di difficoltà".