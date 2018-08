Italia, Mancini e le convocazioni: no a De Rossi, ci sono Gagliardini e Balo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' tempo di scelte per Roberto Mancini. Il ct della nazionale, prima di Parma-Juventus, comunicherà la lista dei convocati per il debutto in Nations League contro Polonia e Portogallo. Indisponibili Florenzi, Verratti, Conti e Spinazzola, De Sciglio non ha giocato mentre ci sono molti dubbi su De Rossi. L'edizione online de La Gazzetta dello Sport scrive che ci sarà Chiellini, così come ci saranno i vari Bernardeschi, Jorginho, Belotti, Berardi, Chiesa, Immobile, Insigne e Bonaventura. In lista presente anche Gagliardini. In porta attesa per Milan-Roma: il ct attende rassicurazioni da Donnarumma, altrimenti sarà ballottaggio Perin-Sirigu. Il portiere del Milan sarà comunque convocato, così come Balotelli per il fronte offensivo.