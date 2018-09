Italia, Mancini e le critiche: "Ognuno la vede come vuole"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha parlato delle critiche nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League con il Portogallo: "Ognuno la vede come vuole, tutti hanno la propria visione. Non mi preoccupo più di tanto. Sono abbastanza cosciente che in una gara ci siano degli errori, ma anche cosa si può fare e se ci sono state cose più o meno buone. Non è una grande preoccupazione".