Il tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della fida contro la Finlandia parlando anche dell'attaccante della Juventus, Moise Kean: "Vediamo innanzitutto se giocherà domani. Poi mi aspetto che faccia quello che è in grado di fare. Non ha l'esperienza di Insigne, ma ha forza fisica, entusiasmo, vede la porta. Speriamo lo faccia in allegria".