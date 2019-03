© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della fida contro la Finlandia parlando così degli avversari: "Sappiamo tutto su di loro, è molto difficile giocarci contro. Hanno fatto molto bene negli ultimi 2-3 anni. Pukki? È uno dei migliori giocatori, ha segnato moltissimi gol in Championship, non è poi lontano dal farli in Premier League. Dobbiamo essere tranquilli, abbiamo assimilato qualcosa di importante. Solo questo, cercare di giocare bene, creare molte occasioni, difendendo bene, la partita non sarà semplice".