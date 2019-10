Italia, Mancini: "Ho avuto 2 tecnici, Boskov ed Eriksson. Mi ispiro a loro"

Il processo di crescita come tecnico di Roberto Mancini è passato principalmente da due allenatori, che lo stesso ct ha indicato in conferenza stampa quest'oggi: "Noi siamo umani e facciamo errori in continuazione. Uno migliora facendo errori e non ripetendoli più. Ogni giorno è importante per migliorare e serve per insegnare a questi ragazzi. Non ho avuto tanti allenatori: solo due e per tanti anni ovvero Boskov ed Eriksson. E’ chiaro che mi ispiri a loro".