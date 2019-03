Il tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della fida contro la Finlandia parlando così del suo apporto alla Nazionale: "Ho dato quello che potevo. Ho creduto sin dal primo giorno in questo progetto, nei giocatori che c'erano, nei giovani che potevano arrivare. È chiaro che poi ci saranno da fare delle scelte, la cosa più difficile è lasciare a casa qualcuno. In questi dieci mesi siamo migliorati molto, è la cosa più positiva".