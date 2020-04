Italia, Mancini: "Ibrahimovic è uno dei più grandi, lo metto sul piano di Messi e Ronaldo"

Roberto Mancini, c.t. dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset. Ecco le sue parole su Ibrahimovic: "Zlatan è stato uno dei più grandi attaccanti in assoluto. Lo metto sullo stesso piano di Messi e Cristiano Ronaldo, ovunque è andato ha vinto il campionato facendo sempre una valanga di gol. Anche quest’anno al Milan ha fatto bene ma non so cosa succederà in futuro".