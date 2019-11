Italia, Mancini: "Immobile favorito? No, probabile che giochi Belotti"

Roberto Mancini, CT dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di qualificazione a Euro 2020 contro la Bosnia. Gli azzurri sono giù qualificati alla fase finale ma a Zenica inseguono il primo posto matematico e la decima vittoria.

Nella staffetta in attacco, più facile che giochi domani Immobile?

"Più probabile che giochi Belotti".

La formazione è fatta?

"Ho due dubbi, uno legato al terzino destro e l'altro a un centrocampista. Decideremo domani mattina".

Avete vinto sempre finora e in Bosnia nessuno ci è riuscito. Come pensa che finirà domani?

"La Bosnia ha sempre vinto in questo stadio, porta bene. Noi vogliamo continuare la striscia positiva, se alla fine saranno stati più bravi faremo i complimenti, ma dovranno giocare bene".

Chi ha più possibilità di qualificarsi?

"Pensavamo che Bosnia e Finlandia avessero le stesse possibilità. A mio avviso è più forte la Bosnia, ma la Finlandia ha dimostrato di essere più brava, oltre che più continua. Per loro una possibilità può arrivare dalla Nations League. Sarà comunque una bella partita: dal momento che non hanno nulla da perdere giocheranno per vincere".