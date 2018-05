Italia, Mancini in missione in Russia per liberarsi. Lo Zenit non molla

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La strada per liberare Roberto Mancini dalla Zenit San Pietroburgo e permettergli così di sedere sulla panchina della Nazionale non è certo in discesa. L'ex allenatore dell'Inter, oggi tornerà in Russia proprio con l'obiettivo di trovare un accordo, ma i dirigenti russi sono inferociti perché l'obiettivo stagionale, ovvero vincere il campionato o tornare in Champions, è fallito. I rapporti tra le parti si sono deteriorati nei mesi e ora sono addirittura peggiori. Mancini ha un contratto fino al 2020 a 6 milioni a stagione, ma la sua intenzione è quella di dare le dimissioni. I russi però, potrebbero congelarle per complicare la vita al tecnico jesino visto che resta in piedi anche l'ipotesi di fare causa alla FIGC. Fabbricini dovrebbe incontrare lo stesso Mancio lunedì prossimo per parlare dei dettagli dell'accordo per l'Italia, dunque il ct in pectore ha pochi giorni per trovare una soluzione. L'alternativa paracadute, anche se piace Simone Inzaghi, resta Claudio Ranieri. A riportarlo è Il Corriere della Sera.