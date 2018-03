Italia, Mancini in pole per la panchina. L'ex Inter avanti a Conte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Mancini oppure Antonio Conte. Questi i due allenatori in corsa per la Nazionale, mentre Luigi Di Biagio dovrebbe restare alla guida dell'Italia anche per i due impegni di giugno e non solo per quelli di fine marzo. Tuttosport scrive che in pole al momento c'è il tecnico ex Inter e Manchester City, nonostante il contratto con lo Zenit, mentre sul tecnico del Chelsea c'è il Paris Saint-Germain che avrebbe già contattato il fratello dell'ex allenatore della Juventus. Di Biagio, invece, sarà valutato per i risultati che sarà in grado di raggiungere nelle amichevoli che avrà a disposizione, in caso di qualche vittoria di prestigio potrà sperare in una conferma da parte della Federazione