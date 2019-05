Italia, Mancini: "In Serie A Pochettino sarebbe stato già ucciso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio24 parlando della poca pazienza in Italia per i tecnici: "Noi in Italia siamo esagerati, facciamo questo esempio: Pochettino è al Tottenham da cinque anni, ha una squadra molto forte, il Tottenham ha investito tanto e in cinque anni ancora non ha vinto niente. In Italia, poveretto, lo avrebbero già ucciso, lui invece è li e cerca di migliorare la squadra ogni anno, cerca di portarla alla vittoria. La Champions League non è così semplice, altrimenti l’avremmo vinta tante altre volte. Non è mai facile vincere, anche se si allena una squadra. Klopp è un altro, è a Liverpool da tre anni, arriva lì, ma rischia di non vincere nulla nonostante la stagione sia stata esaltante".