Italia, Mancini: "Insigne ha grande qualità, ho fiducia in lui"

Il CT dell'Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport a poche ore dalla sfida con la Grecia: "Ho un solo dubbio, la presenza dal primo minuto di uno fra Chiesa e Bernardeschi. Abbiamo ancora quattro ore, vedremo. Sono questioni tattiche, soprattutto per avere un mancino in campo, che è sempre utile".

La sfida all'Olimpico? Spero di vedere uno stadio pieno, anche se chiaramente non sarà come ai tempi di Italia 90. Noi dobbiamo provare a fare una bella partita e migliorare come squadra".

Il momento di Insigne? È un giocatore di qualità, se corre molto per tornare indietro perde l'imprevedibilità vicino alla porta. Deve giocare sempre con la squadra, ma questo dipende anche dai suoi compagni. Ho grande fiducia in lui, così come Ancelotti. Entrambi sappiamo che può darci tanto, ma da un giocatore con queste qualità ci si aspetta sempre di più".

Il nuovo ciclo azzurro? Abbiamo avuto la fortuna di trovare giocatori di diverse squadre che hanno avuto subito un buon feeling ed abbiamo superato il momento iniziale, che di solito si fa con i vari "blocchi" delle squadre di club.

Questa nazionale ha un gioco? Questo è importante, anche se il nostro obiettivo è vincere. L'Italia ha sempre avuto un gioco importante. Dobbiamo migliorare, manca un anno all'Europeo e c'è tempo per migliorare".

Vialli in azzurro? Io e Vialli abbiamo avuto un po' di sfortuna in Nazionale, visto che abbiamo giocato in una delle nazionali più forti di sempre ma che non ha vinto niente. La speranza è quella di ottenere quello che non siamo riusciti ad ottenere da giocatori.

I progressi dell'Italia? Non mi aspettavo di raggiungere già questo livello. I ragazzi sono stati bravi, è un buon gruppo, si sono trovati bene sia a livello tecnico che umano. Questo ha permesso di anticipare i tempi.

Noi fra le favorite all'Europeo? Dobbiamo riprenderci il posto che ci spetta nel mondo. Vogliamo fare qualcosa di diverso rispetto al passato, prendendo comunque qualcosa da queste squadre che sapevano difendere nei momenti di sofferenza. Non si può sempre attaccare"

